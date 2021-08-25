«Интер» близок к аренде Хоакина Корреа у «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа может продолжить карьеру в миланском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «Интер» готов арендовать 27-летнего хавбека с правом выкупа за 30 миллионов евро плюс бонусы. Переговоры клубов находятся на заключительной стадии.

В услугах футболиста также заинтересованы «Лестер» и «Эвертон». Корреа в прошлом сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.