«Интер» близок к аренде Хоакина Корреа у «Лацио»
10:33
Полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа может продолжить карьеру в миланском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, «Интер» готов арендовать 27-летнего хавбека с правом выкупа за 30 миллионов евро плюс бонусы. Переговоры клубов находятся на заключительной стадии.
В услугах футболиста также заинтересованы «Лестер» и «Эвертон». Корреа в прошлом сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.
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