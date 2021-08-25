«Фиорентина» рассматривает возможность аренды Одриосолы
14:17
«Фиорентина» намерена получить кредит до 2023 года в целях аренды правого защитника «Реала» Альваро Одриосолы с последующим выкупом, сообщил журналист Николо Скира в Twitter.
Зарплата футболиста в составе «королевского клуба» составляет 3,5 млн евро в год. Руководство «Фиорентины» планирует использовать функции налогового декрета в целях выплаты заработной платы испанскому защитнику.
Контракт 25-летнего футболиста с «Реалом» истекает летом 2024 года. Одриосола — воспитанник «Реала Сосьедад». Летом 2018 года «сливочные» приобрели защитника за 30 млн евро.
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