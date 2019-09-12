Роналду, де Лигт и Лукаку — самые высокооплачиваемые игроки в Италии
05:08
La Gazzetta dello Sport опбуликовало список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии. В восьмерке кроме нападающего «Интера» Ромелу Лукаку входят семь игроков «Ювентуса».
Первое место, ожидаемо, занимает нападающий туринцев Криштиану Роналду, получающий 31 миллион евро в год. Вторым идет его одноклубник Маттейс де Лигт, а форвард миланского клуба замыкает тройку.
??? Les joueurs les mieux pay?s de Serie A pic.twitter.com/TTxTl24RKG— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 11, 2019
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