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Роналду, де Лигт и Лукаку — самые высокооплачиваемые игроки в Италии

05:08

La Gazzetta dello Sport опбуликовало список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии. В восьмерке кроме нападающего «Интера» Ромелу Лукаку входят семь игроков «Ювентуса».

Первое место, ожидаемо, занимает нападающий туринцев Криштиану Роналду, получающий 31 миллион евро в год. Вторым идет его одноклубник Маттейс де Лигт, а форвард миланского клуба замыкает тройку.

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