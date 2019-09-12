La Gazzetta dello Sport опбуликовало список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии. В восьмерке кроме нападающего «Интера» Ромелу Лукаку входят семь игроков «Ювентуса».

Первое место, ожидаемо, занимает нападающий туринцев Криштиану Роналду, получающий 31 миллион евро в год. Вторым идет его одноклубник Маттейс де Лигт, а форвард миланского клуба замыкает тройку.