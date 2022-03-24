«Ювентус» хочет сократить сумму выкупа Мораты у «Атлетико»

«Ювентус» хочет снизить первоначальную цену за опцию выкупа нападающего Альваро Мората, установленную мадридским «Атлетико».

Как утверждает AS, в арендном соглашении установлена сумма в 35 миллионов евро. Однако «Ювентус» хочет получить значительную скидку и готов дать только 15 миллионов евро за форварда, так как уже заплатил «Атлетико» 20 миллионов евро за его двухлетнюю аренду.

Испанский нападающий перешел в «Ювентус» на правах аренды в сентябре 2020 года, и клуб продлил его годичный кредит до двух лет, оставив его до лета 2022 года.

В текущем сезоне 29-летний Мората провел 40 матчей, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач.