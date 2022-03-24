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«Ювентус» хочет сократить сумму выкупа Мораты у «Атлетико»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» хочет снизить первоначальную цену за опцию выкупа нападающего Альваро Мората, установленную мадридским «Атлетико».

Как утверждает AS, в арендном соглашении установлена сумма в 35 миллионов евро. Однако «Ювентус» хочет получить значительную скидку и готов дать только 15 миллионов евро за форварда, так как уже заплатил «Атлетико» 20 миллионов евро за его двухлетнюю аренду.

Испанский нападающий перешел в «Ювентус» на правах аренды в сентябре 2020 года, и клуб продлил его годичный кредит до двух лет, оставив его до лета 2022 года.

В текущем сезоне 29-летний Мората провел 40 матчей, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/24/internacional/1648120796_084952.html?id_externo_rsoc=comp_tw
Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
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 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
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 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
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 Торино 29 9 8 12 34-30 35
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 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
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 Специя 30 8 5 17 31-54 29
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 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
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 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 14:30
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6.01 14:30
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 1 : 2
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Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
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Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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