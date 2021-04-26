Ромеро считает переход из «Ювентуса» в «Аталанту» лучшим выбором

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро, арендованный у «Ювентуса», подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (5:0).

«Болонья» хорошо стартовала, у них было два хороших момента, но в целом у нас получилась отличная игра, мы должны продолжать в том же духе. Осталось пять матчей, и если мы будем так играть, то обязательно достигнем своей цели — пройти в Лигу чемпионов.

Я всегда говорил, что Гасперини — отличный тренер, который сильно помогает мне расти. Это был лучший выбор — приехать сюда и присоединиться к «Аталанте». Мой агент разговаривает с клубом. Я сконцентрирован на оставшихся играх, а потом посмотрим», — приводит слова Ромеро Sky Sport Italia.

В текущем сезоне 22-летний аргентинец провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

«Аталанта» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 68 очками в 33 матчах. «Болонья» идет на 12-м месте с 38 очками в 33 играх.