Гасперини оценил дубль Малиновского в матче против «Болоньи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (5:0).

«Мы знаем, что в серии А не бывает легких игр. «Болонья» вызвала много проблем у многих команд, мы видели, как они играли с тремя защитниками против «Ромы», и это был один из вариантов, к которому мы готовились. Вначале мы были немного неистовыми и совершали много довольно простых ошибок, так как спешили сделать пас или сделать бросок. Я понял, что если нам удастся немного успокоиться, мы вернемся к нормальной жизни.

Малиновский пришел сюда в качестве полузащитника, но со временем я попросил его развить свою роль до чего-то очень похожего на Йосипа Иличича. Сначала он немного боролся, но со временем нашел свою позицию. Сейчас он стабильно подключается к атакующим действиям, хоть и как нетипичный нападающий», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

«Аталанта» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 68 очками в 33 матчах. «Болонья» идет на 12-м месте с 38 очками в 33 играх.