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Ромелу Лукаку: «Я здесь, чтобы побеждать»

01:35
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Миланом» (4:2) в матче 23-го тура чемпионата Италии. Форвард забил один гол.

— Вторая половина матча была великолепной, — приводит слова бельгийца Football Italia. —  Я думаю, что мы предоставили «Милану» слишком много пространства в первом тайме, они заслуживает похвалы за игру на этом отрезке.

Мы играли с другой интенсивностью после перерыва, в итоге заслужили победу. Первый тайм был тяжелым для нас, но все на стадионе видели менталитет этого «Интера» — отказ сдаваться и желание победить. Всегда говорю, что самое важное — работа команды.

Все это благодаря моим товарищам по команде, тренеру и его штабу. Когда приехал в Италию, знал, что это самая сложная лига для нападающего. Но они действительно помогли мне освоиться.

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