Ромелу Лукаку: «Конте задел мою уверенность, но вместе с тем пробудил меня»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о работе с Антонио Конте.

— Мы сосредоточены на работе, тренер занимается нами каждый день, — цитирует Лукаку Sky Sports. — Это хорошо. Вспоминаю свои первые тренировки — я не привык к такой физической нагрузке.

Мы говорим о том, что премьер-лига — физически самая сложная лига, но никто так усердно не тренируется, как мы в «Интере». После этого вы действительно в лучшем состоянии.

Конте говорит все открыто, прямо в лицо, справляешься ли ты или нет. Помню одну из первых моих игр в Лиге чемпионов против «Славии». Я сыграл по-настоящему плохо. И Конте отчитал меня перед всей командой. Такого никогда не случалось в моей карьере, никогда.

Он сказал, что я сыграл отстойно, и он заменит меня через 5 минут, если такое повторится. После этого мы играли с «Миланом», и это был один из моих лучших матчей в сезоне.

Конте задел мою уверенность, но вместе с тем пробудил меня. И он так поступает абсолютно со всеми.