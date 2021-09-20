Данилу: «Ювентус» пропустил гол, которого можно было избежать»

Защитник «Ювентуса» Данилу подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:1).

«Я согласен с Аллегри, что нам нужно быть больше командой, потому что мы боремся не за игру, а за результат. Мы должны быть умными и понимать, что стало причиной таких результатов. Мы хорошо провели первый тайм, сохранили владение мячом, высоко прессинговали и сделали то, что мы готовили в течение недели. Во втором тайме нам пришлось поддерживать такую интенсивность, но мы пропустили гол, которого можно было избежать», — приводит слова Данилу DAZN.

«Ювентус» набрал два очка и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. У «Милана» десять очков и вторая позиция.