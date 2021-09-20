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Данилу: «Ювентус» пропустил гол, которого можно было избежать»

03:34
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Защитник «Ювентуса» Данилу подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:1).

«Я согласен с Аллегри, что нам нужно быть больше командой, потому что мы боремся не за игру, а за результат. Мы должны быть умными и понимать, что стало причиной таких результатов. Мы хорошо провели первый тайм, сохранили владение мячом, высоко прессинговали и сделали то, что мы готовили в течение недели. Во втором тайме нам пришлось поддерживать такую интенсивность, но мы пропустили гол, которого можно было избежать», — приводит слова Данилу DAZN.

«Ювентус» набрал два очка и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. У «Милана» десять очков и вторая позиция.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
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П2

34%

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ЦСКА
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Сергей Разин все материалы автора

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