«Рома» уступила «Парме». Римский клуб не проигрывал в чемпионате на протяжении шести матчей
В матче 12-го тура чемпионата Италии «Рома» на выезде уступила «Парме» — 0:2. Римский клуб прервал удачную серию, на протяжении которой не проигрывал в шести встречах подряд.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
«Парма» — «Рома» — 2:0 (0:0)
Голы: Спрокати, 68 (1:0). Корнелиус, 90+3 (2:0).
«Парма»: Сепе, Якопони, Дармиан, Гальоло (Бруну Алвеш, 84), Дермаку, Куцка, Скоццарелла (Барилла, 71), Эрнани, Кулушевски, Жервинью (Спрокати, 45), Корнелиус.
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио (Диавара, 71), Смоллинг, Спинаццола (Сантон, 26), Манчини, Пасторе (Дженгиз Юндер, 65), Верету, Дзаньоло, Джеко, Клайверт.
Предупреждения: Дзаньоло, 10. Скоццарелла, 24. Барилла, 75. Эрнани, 76. Клайверт, 78.
Судья: Фаббри (Италия).
10 ноября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/