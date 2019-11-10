«Рома» уступила «Парме». Римский клуб не проигрывал в чемпионате на протяжении шести матчей

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Рома» на выезде уступила «Парме» — 0:2. Римский клуб прервал удачную серию, на протяжении которой не проигрывал в шести встречах подряд.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Парма» — «Рома» — 2:0 (0:0)

Голы: Спрокати, 68 (1:0). Корнелиус, 90+3 (2:0).

«Парма»: Сепе, Якопони, Дармиан, Гальоло (Бруну Алвеш, 84), Дермаку, Куцка, Скоццарелла (Барилла, 71), Эрнани, Кулушевски, Жервинью (Спрокати, 45), Корнелиус.

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио (Диавара, 71), Смоллинг, Спинаццола (Сантон, 26), Манчини, Пасторе (Дженгиз Юндер, 65), Верету, Дзаньоло, Джеко, Клайверт.

Предупреждения: Дзаньоло, 10. Скоццарелла, 24. Барилла, 75. Эрнани, 76. Клайверт, 78.

Судья: Фаббри (Италия).

10 ноября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

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