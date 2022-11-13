Гол Матича спас «Рому» от поражения в матче с «Торино»

«Торино» на выезде сыграл вничью с «Ромой» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей гол забил Кароль Линетти. За хозяев поля отличился Неманья Матич на 90+4-й минуте встречи.

Отметим, что на 90+1-й минуте игрок «Ромы» Андреа Белотти не реализовал 11-метровый удар.

Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Торино» и был заменен на 79-й минуте, не отметившись результативными действиями.

«Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А с 27 очками. «Торино» находится на девятой строчке (21 очко).