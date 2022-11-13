Джеко о матче с «Аталантой»: «Не удивляет моя форма, я занимаюсь этим уже больше 15 лет»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал свою результативность в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (3:2). В этой игре 36-летний боснийский футболист оформил дубль.

«Мы начали вяло, но проснулись, когда пропустили, как было и в прошлый раз. Когда в конце концов ты выигрываешь, это нормально, а когда нет — это плохо. «Аталанта» — опасная команда, но после пропущенного гола мы проснулись и стали показывать хороший футбол. Меня не удивляет моя форма, я занимаюсь этим уже больше 15 лет. Другие могут быть удивлены, но не я», — сказал Джеко в эфире итальянского Sky.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Интер» 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.