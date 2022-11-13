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13 ноября, 18:55

Джеко о матче с «Аталантой»: «Не удивляет моя форма, я занимаюсь этим уже больше 15 лет»

36-летний Джеко объяснил дубль в ворота «Аталанты» своей формой
Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал свою результативность в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (3:2). В этой игре 36-летний боснийский футболист оформил дубль.

«Мы начали вяло, но проснулись, когда пропустили, как было и в прошлый раз. Когда в конце концов ты выигрываешь, это нормально, а когда нет — это плохо. «Аталанта» — опасная команда, но после пропущенного гола мы проснулись и стали показывать хороший футбол. Меня не удивляет моя форма, я занимаюсь этим уже больше 15 лет. Другие могут быть удивлены, но не я», — сказал Джеко в эфире итальянского Sky.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Интер» 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Эдин Джеко
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Лацио 14 9 3 2 26-8 30
4
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
5
 Ювентус 14 8 4 2 21-7 28
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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Эмполи – Кремонезе
 2 : 0
12.11 17:00
Наполи – Удинезе
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12.11 20:00
Сампдория – Лечче
 0 : 2
12.11 22:45
Болонья – Сассуоло
 3 : 0
13.11 14:30
Аталанта – Интер
 2 : 3
13.11 17:00
Рома – Торино
 1 : 1
13.11 17:00
Монца – Салернитана
 3 : 0
13.11 17:00
Верона – Специя
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