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Сегодня, 12:41

«Рома» согласовала личные условия контракта с Льоренте

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рома» близка к подписанию защитника «Лидса» Диего Льоренте на постоянной основе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры переходят в финальную стадию, личные условия контракта уже согласованы. «Рома» также договорилась о продаже полузащитника Джастина Клюйверта в «Борнмут» за 9,5 миллиона фунтов стерлингов.

Льоренте провел вторую половину сезона в «Роме» на правах аренды. 29-летний футболист сыграл 9 матчей в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Диего Льоренте
ФК Лидс
ФК Рома
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Милик подпишет трехлетний контракт с «Ювентусом»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
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 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
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 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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