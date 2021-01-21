«Рома» рассматривает двух тренеров на замену Фонсеки

«Рома» рассматривает двух тренеров, которые могут сменить нынешнего наставника команды Паулу Фонсеку, сообщает Corriere dello Sport.

В сферу интересов римлян входят Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри. Однако оба специалиста предпочитают брать новую команду летом.

В качестве временных сменщиков португальца «Рома» рассматривает Вальтера Маццарри и Лучано Спаллетти.

Ранее сообщалось, что «Рома» может уволить Фонсеку после вылета из Кубка Италии.

В серии А римляне занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка после 18 матчей.