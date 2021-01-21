«Рома» рассматривает двух тренеров на замену Фонсеки
17:28
«Рома» рассматривает двух тренеров, которые могут сменить нынешнего наставника команды Паулу Фонсеку, сообщает Corriere dello Sport.
В сферу интересов римлян входят Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри. Однако оба специалиста предпочитают брать новую команду летом.
В качестве временных сменщиков португальца «Рома» рассматривает Вальтера Маццарри и Лучано Спаллетти.
Ранее сообщалось, что «Рома» может уволить Фонсеку после вылета из Кубка Италии.
В серии А римляне занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка после 18 матчей.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю