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«Рома» рассматривает двух тренеров на замену Фонсеки

17:28
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«Рома» рассматривает двух тренеров, которые могут сменить нынешнего наставника команды Паулу Фонсеку, сообщает Corriere dello Sport.

В сферу интересов римлян входят Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри. Однако оба специалиста предпочитают брать новую команду летом.

В качестве временных сменщиков португальца «Рома» рассматривает Вальтера Маццарри и Лучано Спаллетти.

Ранее сообщалось, что «Рома» может уволить Фонсеку после вылета из Кубка Италии.

В серии А римляне занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка после 18 матчей.

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