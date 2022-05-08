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Сегодня, 16:48

«Интер» не собирается продавать нападающего Корреа

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» не планирует продавать нападающего Хоакина Корреа предстоящим летом, сообщает Tuttosport.

Сразу несколько клубов серии А заинтересован в трансфере 27-летнего аргентинца. Однако миланцы не планирует расставаться с форвардом, за которого заплатили «Лацио» около 30 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне Корреа выступает за «Интер» на правах аренды. С лета он станет полноценным игроком миланцев.

В этом сезоне Корреа провел в серии А 24 матча, в которых забил 4 гола.

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1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Хоакин Корреа
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И В Н П +/- О
1
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
2
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
7
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
8
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
18
 Салернитана 35 7 8 20 31-72 28
19
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
20
 Венеция 35 5 7 23 29-65 22
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Интер – Эмполи
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Дженоа – Ювентус
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7.05 16:00
Торино – Наполи
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Сассуоло – Удинезе
 1 : 1
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
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Специя – Аталанта
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