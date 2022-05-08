«Интер» не собирается продавать нападающего Корреа

«Интер» не планирует продавать нападающего Хоакина Корреа предстоящим летом, сообщает Tuttosport.

Сразу несколько клубов серии А заинтересован в трансфере 27-летнего аргентинца. Однако миланцы не планирует расставаться с форвардом, за которого заплатили «Лацио» около 30 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне Корреа выступает за «Интер» на правах аренды. С лета он станет полноценным игроком миланцев.

В этом сезоне Корреа провел в серии А 24 матча, в которых забил 4 гола.