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«Рома» потеряет 110 миллионов долларов из-за коронавируса

10:49

«Рома» понесет серьезные финансовые потери по итогам сезона-2019/20, сообщает Calciomercato.

По информации источника, римский клуб понесет убытки в размере 110 миллионов долларов. Сообщается, что это связано с финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса. «Роме» не удалось сократить потери даже несмотря на сокращение зарплаты игроками и персоналу.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрирован 203 591 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 27 682 летальных исхода, выздоровели 71 252 человека.

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