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«Рома» понесла рекордные убытки в этом сезоне

12:58

«Рома» понесла рекордные убытки в размере 126,4 миллиона евро за первые 9 месяцев сезона-2019/20, пишет Football Italia.

Сообщается, что это почти на 100 миллионов больше, чем в прошлом сезоне (29,5 миллиона евро). Финансовые потери римского клуба связаны с пандемией коронавируса, также сказался тот факт, что «Рома» не попала в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

Общая задолженность «Ромы» оценивается в 278,5 миллиона евро.

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