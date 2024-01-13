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Сегодня, 09:50

«Рома» пока не контактировала с Моуринью о продлении контракта

Руслан Минаев
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Жозе Моуринью.
Фото Reuters

«Рома» пока не начинала переговоры с главным тренером Жозе Моуринью о продлении контракта, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Никаких контактов между владельцами клуба и португальским тренером для обсуждения продления контракта не было. Владельцы ждут, какими будут результаты «Ромы» в ближайших матчах», — написал Ди Марцио в соцсети.

Ранее FootMercato сообщал, что португалец задумывается об уходе из клуба. Контракт 60-летнего специалиста с римлянами истекает летом 2024 года.

«Рома» с 29 очками занимает восьмое место в итальянской серии А после 19 туров.

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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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Лацио

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Малик Тшау

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