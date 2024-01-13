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Смородская считает, что Миранчуку на нужно уходить из «Аталанты»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что Алексею Миранчуку не нужно уходить из «Аталанты».

«Не думаю, что Миранчук должен требовать у «Аталанты» обмена. Он игрок, а не руководитель клуба. Я считаю, что если он останется в Бергамо, это будет для него хорошим результатом. Он будет получать игровую практику и в чемпионате Италии, и в еврокубках. У него уже пошла игра, это же видно, и травмы отступили немножко. Поэтому и тренер ему доверяет больше», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-esli-miranchuk-ostanetsya-v-atalante-e-to-budet-horosho/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Ольга Смородская
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
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5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
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 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
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14
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