«Рома» обыграла «Фиорентину», Джеко забил гол и сделал две голевые передачи

«Фиорентина» на своем поле проиграла «Роме» в матче 17-го тура чемпионата Италии (1:4). Форвард римской команды Эдин Джеко забил гол и сделал две голевые передачи.

«Рома» продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до шести встреч: 4 победы и 2 ничьи. Команда занимает четвертое место в таблице. «Фиалки» с конца октября не выигрывали в серии А и занимают 14-е место.

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

«Фиорентина» — «Рома» — 1:4 (1:2)

Голы: Джеко, 19 (0:1). Коларов, 21 (0:2). Бадель, 34 (1:2). Пеллегрини, 73 (1:3). Дзаньоло, 88 (1:4).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола (Эйсерик, 83), Миленкович, Бадель, Кастровилли (Соттиль, 83), Пульгар, Боатенг (Педру, 66), Влахович.

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци, Манчини, Верету, Пеллегрини (Дженгиз Юндер, 86), Диавара, Дзаньоло (Спинаццола, 90), Джеко, Перотти (Мхитарян, 76).

Предупреждения: Пеццела, 20. Дзаньоло, 38. Касерес, 45+1. Коларов, 45+2. Диавара, 57. Кастровилли, 64. Влахович, 89.

Судья: Орсато.

20 декабря. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».