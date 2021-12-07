«Рома» не планирует увольнять Моуринью с поста главного тренера

«Рома» не планирует увольнять Жозе Моуринью с поста главного тренера в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководители римского клуба полностью поддерживают 58-летнего португальца.

При этом «Рома» планирует усилиться во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что контракт Моуринью с римским клубом рассчитан до 2024 года.

После 16 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.