«Рома» не планирует увольнять Моуринью с поста главного тренера
09:29
«Рома» не планирует увольнять Жозе Моуринью с поста главного тренера в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, руководители римского клуба полностью поддерживают 58-летнего португальца.
При этом «Рома» планирует усилиться во время зимнего трансферного окна.
Напомним, что контракт Моуринью с римским клубом рассчитан до 2024 года.
После 16 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1468018538271105028
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