«Милан» хочет продлить контракт с полузащитником Круничем
12:10
«Милан» намерен продлить контракт с полузащитником Раде Круничем. На этой неделе руоводство миланского клуба проведет встречу с агентом 28-летнего боснийца, сообщает Calciomercato.
Нынешний контракт игрока рассчитан до 2024 года. «Россонери» хотят продлить соглашение до 2025 года на улучшенных условиях.
В этом сезоне Крунич провел за «Милан» 13 матчей во всех турнирах.
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