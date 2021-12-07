«Милан» хочет продлить контракт с полузащитником Круничем

«Милан» намерен продлить контракт с полузащитником Раде Круничем. На этой неделе руоводство миланского клуба проведет встречу с агентом 28-летнего боснийца, сообщает Calciomercato.

Нынешний контракт игрока рассчитан до 2024 года. «Россонери» хотят продлить соглашение до 2025 года на улучшенных условиях.

В этом сезоне Крунич провел за «Милан» 13 матчей во всех турнирах.