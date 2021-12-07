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Ибрагимович сделал выбор между Роналду и Месси

08:06
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, кого выбрал бы: нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси или игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Непростое решение, они оба очень сильны. Но если выбор все-таки нужно сделать, я бы назвал Месси. Я играл с ним, все, что он делает — это не результат тренировок, это врожденное», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

В этом сезоне лиги 1 34-летний аргентинец провел девять матчей, забив один гол и сделав три голевых передачи.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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