Ибрагимович сделал выбор между Роналду и Месси

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, кого выбрал бы: нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси или игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Непростое решение, они оба очень сильны. Но если выбор все-таки нужно сделать, я бы назвал Месси. Я играл с ним, все, что он делает — это не результат тренировок, это врожденное», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

В этом сезоне лиги 1 34-летний аргентинец провел девять матчей, забив один гол и сделав три голевых передачи.