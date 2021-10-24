«Рома» — «Наполи»: прямая трансляция матча
24 октября в Риме «Рома» проведет матч 9-го тура чемпионата Италии против «Наполи». Игра пройдет на «Олимпийском Стадионе», начало — в 19.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Рома» — «Наполи» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет «Матч Футбол 1». Эфир начнется в 18.55.
«Рома» с 15 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. В прошлом туре чемпионата Италии римляне проиграли «Ювентусу» (0:1).
«Наполи» с 24 баллами располагается на второй строчке в серии А. В 8-м туре команда Лучано Спаллетти выиграла у «Торино» (1:0).
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