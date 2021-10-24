Правнук Муссолини попал в заявку «Лацио» на матч с «Вероной»
Защитник «Лацио» Романо Флориани попал в заявку команды на матч 9-го тура чемпионата Италии против «Вероны».
18-летний итальянец впервые в карьере был включен в заявку основной команды римлян.
? Sono 2??3?? i calciatori convocati da mister #Sarri per #VeronaLazio! #CMonEagles ? pic.twitter.com/vK8d86K90V— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 24, 2021
Полное имя футболиста — Романо Флориани Муссолини, футболист является правнуком бывшего председателя Совета министров Италии и дуче Италии Бенито Муссолини, который был одним из основателей итальянского фашизма. Он был захвачен и расстрелян партизанами в апреле 1945 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю