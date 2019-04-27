"Рома" уверенно обыграла "Кальяри" в матче 34-го тура чемпионата Италии – 3:0. В составе римлян отличились защитники Федерико Фасио и Александр Коларов, а также хавбек Хавьер Пасторе.

Благодаря победе "Рома" поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков. "Кальяри" располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 40 баллов.

В следующем туре чемпионата Италии "Рома" сыграет на выезде с "Дженоа", "Кальяри" отправится в гости к "Наполи".

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Рома" – "Кальяри" – 3:0 (2:0)

Голы: Фасио, 5 (1:0). Пасторе, 8 (2:0). Коларов, 86 (3:0).

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Пасторе (Перотти, 64), Н`Зонзи, Ло.Пеллегрини, Джеко, Эль-Шаарави (Дженгиз Юндер, 74), Клайверт (Чорич, 87).

"Кальяри": Краньо, Каччаторе (Срна, 74), Пизакане, Чеппителли, Лу.Пеллегрини, Чигарини, Бирса (Дейола, 68), Ионицэ, Жоау Педру (Теро, 84), Барелла, Паволетти.

Предупреждения: Чеппителли, 36. Пизакане, 62. Манолас, 88.

Судья: Манганьелло (Италия).

27 апреля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".