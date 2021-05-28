Аллегри хочет, чтобы Кьеллини остался в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини продлит контракт с клубом, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 36-летний итальянец проведет еще один сезон в туринском клубе. Массимилиано Аллегри, который может стать главным тренером «Ювентуса», рассчитывает на игрока.

Ранее сообщалось, что «Цинциннати» из MLS интересуется Кьеллини.

В сезоне-2020/21 Кьеллини провел 25 матче за «Ювентус», на его счету 2 результативных передачи.