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Аллегри хочет, чтобы Кьеллини остался в «Ювентусе»

01:56

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини продлит контракт с клубом, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 36-летний итальянец проведет еще один сезон в туринском клубе. Массимилиано Аллегри, который может стать главным тренером «Ювентуса», рассчитывает на игрока.

Ранее сообщалось, что «Цинциннати» из MLS интересуется Кьеллини.

В сезоне-2020/21 Кьеллини провел 25 матче за «Ювентус», на его счету 2 результативных передачи.

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