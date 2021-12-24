«Интер» хочет бесплатно подписать Андреа Белотти
«Интер» рассматривает возможность приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти.
Как сообщает Il Giornale, миланский клуб хочет подписать футболиста летом, когда он станет свободным агентом.
По информации источника, 27-летний форвард решил покинуть «Торино» по окончании нынешнего сезона, и «нерадзурри» следят за развитием ситуации.
Белотти в сезоне-2021/22 сыграл за клуб из Турина 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/inter-ipotesi-belotti-a-parametro-zero-l-attaccante-non-rinnovera-con-il-torino-1625624
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю