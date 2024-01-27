«Ювентус» вдесятером не удержал победу над «Эмполи»
«Ювентус» дома сыграл вничью с «Эмполи» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:1.
Хозяева с 18-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Аркадиуша Милика.
В начале второго тайма туринцы открыли счет в матче после удара Душана Влаховича. На 70-й минуте гости сравняли счет — дальним ударом отличился Томмазо Бальданци.
«Ювентус» набрал 53 очка и лидирует в турнирной таблице серии А. У «Интера» (2-е место) — 51 очко и два матча в запасе.
«Эмполи» — на предпоследнем 17-м месте в таблице с 17 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|22
|16
|5
|1
|36-13
|53
|
2
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
3
|Милан
|21
|14
|3
|4
|41-23
|45
|
4
|Аталанта
|21
|11
|3
|7
|37-21
|36
|
5
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
6
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
7
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
8
|Рома
|21
|9
|5
|7
|34-25
|32
|
9
|Торино
|21
|8
|7
|6
|20-19
|31
|
10
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
11
|Монца
|21
|6
|7
|8
|20-28
|25
|
12
|Дженоа
|21
|6
|7
|8
|22-25
|25
|
13
|Фрозиноне
|21
|6
|4
|11
|28-40
|22
|
14
|Лечче
|21
|4
|9
|8
|20-29
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|4
|11
|26-36
|19
|
16
|Удинезе
|22
|2
|12
|8
|23-37
|18
|
17
|Кальяри
|22
|4
|6
|12
|21-38
|18
|
18
|Верона
|21
|4
|5
|12
|19-29
|17
|
19
|Эмполи
|22
|4
|5
|13
|15-36
|17
|
20
|Салернитана
|21
|2
|6
|13
|18-42
|12
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.01
|22:45
|
Кальяри – Торино
|1 : 2
|27.01
|17:00
|
Аталанта – Удинезе
|2 : 0
|27.01
|20:00
|
Ювентус – Эмполи
|1 : 1
|27.01
|22:45
|
Милан – Болонья
|- : -
|28.01
|14:30
|
Дженоа – Лечче
|- : -
|28.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|28.01
|17:00
|
Верона – Фрозиноне
|- : -
|28.01
|20:00
|
Лацио – Наполи
|- : -
|28.01
|22:45
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|29.01
|22:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|20
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Наполи, Салернитана
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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