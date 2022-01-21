Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Лечче» в Кубке Италии

«Рома» победила «Лечче» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

В составе победителей отличились Мараш Кумбулла, Тэмми Абрахам и Элдор Шомуродов. У гостей забил Артуро Калабрези. С 62-й минуты они играли в меньшинстве.

В 1/4 финала «Рома» сыграет с «Интером».