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Сегодня, 00:55

Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Лечче» в Кубке Италии

Евгений Петров
Корреспондент
Элдор Шомуродов.
Фото ФК «Рома»

«Рома» победила «Лечче» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

В составе победителей отличились Мараш Кумбулла, Тэмми Абрахам и Элдор Шомуродов. У гостей забил Артуро Калабрези. С 62-й минуты они играли в меньшинстве.

В 1/4 финала «Рома» сыграет с «Интером».

Италия. Кубок. 1/8 финала
20 янв, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
3:1
Лечче
Голы
Калабрези, 14 (0:1), Кумбулла, 40 (1:1), Абрахам, 54 (2:1), Шомуродов, 81 (3:1)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Кумбулла Кристанте Мэйтланд-Найлс (Винья, 47 ) Верету (Мхитарян, 46 ) Сержиу Оливейра Абрахам (Залевски, 86 ) Перес (Дзаньоло, 46 ) Афена-Гьян (Шомуродов, 64 )
Предупреждения
Афена-Гьян 38, Роджер Ибаньес 71, Абрахам 76  -  Листковски 12
Судьи
Вольпи

Элдор Шомуродов
ФК Лечче
ФК Рома
0
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И В Н П +/- О
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 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 21 8 3 10 28-35 27
14
 Удинезе 21 5 8 8 31-36 23
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
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 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 19 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 14 1 7
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