«Милану» предложили купить Азмуна у «Зенита»

«Милану» предложили подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «россонери» не рассматривают 27-летнего иранца в качестве трансферной цели и не планируют делать предложение по футболисту.

Sardar #Azmoun has been offered to #ACMilan in the last hours, but he is not a target for #Rossoneri. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) January 20, 2022

В сезоне-2021/22 Азмун провел 21 матч за «Зенит», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermark.com оценивает форварда в 25 миллионов евро, контракт игрока действует до конца июня 2022 года.