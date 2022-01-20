Источник сообщил, что агенту Мино Райоле стало хуже в больнице, его перевели в реанимацию

По данным немецкого издания Bild, состояние итальянского агента Мино Райолы ухудшилось. Указано, что его перевели в реанимацию в частной клинике «Сан-Раффаэле», которая находится в Милане.

Также сообщается, что у агента проблемы с легким. Ранее в официальном Twitter Райолы появилось сообщение, опровергающее информацию о его срочной госпитализации. Утверждалось, что это был плановый осмотр, который требовал анестезии.

54-летний агент работает со многими известными футболистами. В их числе Златан Ибрагимович, Эрлин Холанн, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба, Марко Верратти, Маттейс де Лигт и другие.