«Рома» и «Лацио» в Риме встретятся в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу 6 апреля. Игра пройдет на Олимпийском стадионе. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Рома» — «Лацио» пройдет на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 18.55 мск. Матч серии А смогут увидеть все зрители с подпиской на сервис.

Следить за ключевыми событиями противостояния 6 апреля «Ромы» с «Лацио» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Рома» Даниэле Де Росси находится на пятом месте с 52 очками в турнирной таблице чемпионата Италии после 30 туров. «Лацио» Игора Тудора идет на седьмой строчке с 46 баллами после 30 матчей в серии А.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.