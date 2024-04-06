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Сегодня, 12:18

У Аллегри состоялась перепалка с игроками «Ювентуса» после поражения от «Лацио»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Между главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и игроками туринцев состоялась перепалка после поражения команды от «Лацио» в 30-м туре серии А, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, причиной перепалки стало опасение Аллегри, что команда упустит место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезоне.

После окончания конфликта 56-летний специалист собрал лояльных игроков, в числе которых были Данило, Алекс Сандро, Адриен Рабьо и Войцех Щенсны, и попросил их успокоить остальных футболистов.

После 30 туров «Ювентус» (59 очков) занимает третье место в серии А.

Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» поборются за тренера «Болоньи» Мотту
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
19
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
20
 Салернитана 31 2 9 20 25-64 15
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36 тур
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38 тур
5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
6.04 16:00
Милан – Лечче
 - : -
6.04 19:00
Рома – Лацио
 - : -
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 - : -
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 - : -
7.04 16:00
Монца – Наполи
 - : -
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 - : -
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 - : -
7.04 21:45
Ювентус – Фиорентина
 - : -
8.04 21:45
Удинезе – Интер
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 20 1 5
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