«Милан» разгромил «Лечче»

«Милан» дома разгромил «Лечче» в матче 31-го тура серии А — 3:0.

У «россонери» голы забивали Кристиан Пулишич, Оливье Жиру и Рафаэл Леау. Две результативные передачи сделал Ясин Адли.

Гости с 45-й минуты играли вдесятером после удаления Николы Крстовича.

«Милан» одержал 5-ю победу в серии А подряд. Команда Стефано Пьоли с 69 очками занимает второе место в таблице чемпионата Италии. «Лечче» с 29 очками — на 13-й строчке.