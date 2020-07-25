«Рома» интересуется Ругани

«Рома» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Даниеле Ругани, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, римляне рассматривают 25-летнего итальянца в качестве замены Крису Смоллингу на случай, если клуб не сможет договориться с «Манчестер Юнайтед» о продлении аренды англичанина или же его выкупе.

В сезоне-2019/20 Ругани провел за «Ювентус» 11 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.