«Интер» на выезде обыграл «Рому»
«Интер» победил «Рому» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Голы забивали Хакан Чалханоглу, Эдин Джеко и Дензел Дюмфрис.
«Интер» набрал 37 очков и занимает второе место. У «Ромы» 25 очков и пятое место.
В следующем туре «Рома» примет «Специю», а «Интер» — «Кальяри».
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