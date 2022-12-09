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Сегодня, 09:00

«Рома» готова заключить со Смоллингом новый контракт

Виктория Кравченко
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«Рома» планирует продлить контракт с английским защитником Крисом Смоллингом. Клуб хочет в ближайшее время обсудить детали соглашения, чтобы отпугнуть «Интер», который заинтересован в трансфере 33-летнего исполнителя.

По данным Gazzetta dello Sport, «Рома» предложила игроку новое трудовое соглашение с сокращением заработной платы. Сейчас футболист получает 3,5 миллиона евро в год. Действующий договор между сторонами истекает летом 2023 года.

В этом сезоне серии А защитник провел 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Крис Смоллинг
ФК Рома
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