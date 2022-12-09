Джеко признался, что его удивил сильный старт «Наполи»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко поделился мнением о ближайшем матче команды в серии А против «Наполи». Встреча пройдет 4 января 2023 года.

«Играть с «Наполи» или «Эмполи» — без разницы. Но победа над таким соперником повысит нашу уверенность в себе. «Наполи» — сильная команда. Честно говоря, я не ожидал, что они так сильно начнут сезон с 13 победами в 15 играх», — рассказал Джеко Sky.

«Интер» на данный момент занимает в серии А пятое место, отставая от «Наполи» на 11 очков.