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Сакки объяснил, чем потенциальный трансфер Зиеша может помочь «Милану»

Руслан Минаев
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Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился мнением об игре полузащитника «Челси» и сборной Марокко Хакима Зиеша.

Ранее сообщалось, что «Милан» может арендовать 29-летнего игрока с правом выкупа за 15 миллионов евро.

«Мне он нравится, я слежу за ним на чемпионате мира. У него отличная техника и скорость. Я видел его и в «Аяксе», уже тогда считал, что из него может получиться игрок чемпионского калибра. Но его развитие чуть затормозилось, К примеру, в «Челси» он совсем не игрок основы.

[Вообще] мне трудно четко ответить, насколько он хорош. Но я полностью доверяю Мальдини, Массаре и Пиоли. Если они им интересуются, то значит, есть за что и он принесет проекту пользу», — цитирует тренера Pianeta Milan.

Зиеш выступает за «Челси» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 9 матчей. Его контракт рассчитан до 2025 года.

На ЧМ-2022 сборная Марокко обыграла Испанию (0:0, 3:0 — по пенальти) в 1/8 финала. В четвертьфинале марокканцы встретятся с Португалией.

ФК Милан
ФК Челси
Арриго Сакки
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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