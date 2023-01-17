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Сегодня, 03:23

«Рома» готова поднять Дибале зарплату до 6 миллионов евро в год

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пауло Дибала.
Фото Global Look Press

«Рома» планирует продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает Calciomercato.

Как утверждает источник, руководство готово предложить 29-летнему аргентинцу долгосрочное соглашение с зарплатой в 6 миллионов евро в год. По нынешнему контракту, который действует до конца июня 2025 года футболист зарабатывает 4,2 миллиона евро за сезон.

Дибала перешел в «Рому» на правах свободного агента в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 3 результативных передачи в 16 матчах за команду.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Рома
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 Милан 18 11 5 2 35-20 38
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 Интер 18 12 1 5 38-24 37
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 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
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 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
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 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
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 Монца 18 6 3 9 22-27 21
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 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
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 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
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 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
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 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
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 Специя 18 4 6 8 17-28 18
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 Верона 18 2 3 13 15-31 9
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 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
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Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
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Интер – Верона
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15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
15.01 17:00
Торино – Специя
 0 : 1
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 1 : 2
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 8 : 2
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Рома – Фиорентина
 2 : 0
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Адемола Лукман

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Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

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