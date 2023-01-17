«Верона» арендовала защитника «Герты» Зефейка с правом выкупа

«Верона» объявила об аренде защитника «Герты» Дейовайсио Зефейка.

24-летний нидерландец проведет в итальянской команде остаток сезона-2022/23 в итальянской команде, у клуба будет право выкупа футболиста.

В сезоне-2022/23 Зефейк принял участие в 2 матчах «Герты» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.