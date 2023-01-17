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Сегодня, 03:10

«Верона» арендовала защитника «Герты» Зефейка с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Верона» объявила об аренде защитника «Герты» Дейовайсио Зефейка.

24-летний нидерландец проведет в итальянской команде остаток сезона-2022/23 в итальянской команде, у клуба будет право выкупа футболиста.

В сезоне-2022/23 Зефейк принял участие в 2 матчах «Герты» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

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2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 2 : 3
14.01 20:00
Лечче – Милан
 2 : 2
14.01 22:45
Интер – Верона
 1 : 0
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
15.01 17:00
Торино – Специя
 0 : 1
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 1 : 2
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 8 : 2
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 2 : 0
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
 1 : 0
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 16 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 16 1 5
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