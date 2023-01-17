«Верона» арендовала защитника «Герты» Зефейка с правом выкупа
«Верона» объявила об аренде защитника «Герты» Дейовайсио Зефейка.
24-летний нидерландец проведет в итальянской команде остаток сезона-2022/23 в итальянской команде, у клуба будет право выкупа футболиста.
В сезоне-2022/23 Зефейк принял участие в 2 матчах «Герты» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|
4
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
5
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
6
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
7
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|
8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
9
|Фиорентина
|18
|6
|5
|7
|21-24
|23
|
10
|Торино
|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|
11
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
13
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
14
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
15
|Салернитана
|18
|4
|6
|8
|23-35
|18
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
17
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|5 : 1
|14.01
|17:00
|
Кремонезе – Монца
|2 : 3
|14.01
|20:00
|
Лечче – Милан
|2 : 2
|14.01
|22:45
|
Интер – Верона
|1 : 0
|15.01
|14:30
|
Сассуоло – Лацио
|0 : 2
|15.01
|17:00
|
Торино – Специя
|0 : 1
|15.01
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|1 : 2
|15.01
|20:00
|
Аталанта – Салернитана
|8 : 2
|15.01
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|2 : 0
|16.01
|22:45
|
Эмполи – Сампдория
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5
Новости