Роберто Манчини выступил за возобновление сезона-2019/20 в Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о возможном возобновлении сезона в Италии.

— На мой взгляд, контактный спорт не так опасен, по крайней мере, по статистике, — цитирует Calciomercato Манчини. — Что касается возобновления серии А, то, как только будет установлено, что 500 игроков, принимающих участие в играх, защищены и здоровы, можно будет возобновлять проведение матчей. Надеюсь, что футбол вернется в Италию и поможет стране восстановиться. Хотелось бы, чтобы сезон завершили, а о том, что будет дальше, подумаем позднее.

В Италии, как и в большинстве стран мира, сезон-2019/20 приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 340 519 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 160 896 летальных исходов, выздоровели 600 703 человека. В Италии — 175 925 случаев заражения (3-й показатель в мире) и 23 227 летальных исходов (2-й показатель в мире).