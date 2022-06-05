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Манчини: «Сборной Италии было непросто, Германия сейчас одна из лучших команд в мире»

Манчини считает, что сборная Италии хорошо сыграла против Германии
Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча Лиги наций против Германии (1:1).

«Жаль, что мы пропустили почти сразу, как открыли счет. Игра была не из легких, особенно в начале. Наши футболисты впервые играли вместе, они отлично поработали. Ребята выступили очень хорошо, им было непросто, так как Германия сейчас одна из лучших команд в мире. На старте матча мы немного колебались, но потом потихоньку начали играть. Мы можем только надеяться, что эти молодые игроки смогут быстро вырасти», — приводит слова Манчини RAI Sport.

Во втором туре Лиги наций итальянцы сыграют с Венгрией, а немцы — с Англией. Оба матча состоятся 7 июня и начнутся в 21.45 (мск).

Роберто Манчини
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
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