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Роберто Манчини: «Несмотря на возраст Ибрагимовича, он еще может преуспеть в Италии»

19:52
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что форвард Златан Ибрагимович способен выступать в чемпионате Италии.

— Златан является одним из величайших нападающих в мире, — приводит слова Манчини Rai Sport. — Он забил так много голов. Он физически одаренный игрок. Несмотря на его возраст, он все еще может преуспеть в серии А.

Я не думаю, что темп серии А изменился за последние 50 лет, наша лига никогда не будет похожа на чемпионат Англии, где судьи реже свистят, а матчи проходят очень быстро.

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