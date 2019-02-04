Роберто Манчини: "Квальярелла заслужил вызов в сборную Италии"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла заслужил вызов в национальную команду. 36-летний форвард забил 16 голов в 16 встречах за генуэзский клуб.

- Целью сборной Италии на 2019 год являются победы во всех матчах. Мы снова хотим быть на высоких строчках в мировых рейтингах, - приводит слова Манчини Football Italia. - Балотелли? Мы никого не упускаем из виду. Марио знает, что вызов в сборную зависит от него, а не от меня. Если он преуспеет в игре за новый клуб, то сможет вернуться.

Квальярелла? Он заслужил этот вызов. Оставим его возраст в стороне. Есть также Кутроне, который является будущим сборной.

Напомним, Манчини возглавил национальную команду Италии 14 мая 2018 года, подписав двухлетний контракт.

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