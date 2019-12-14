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Рибери выбыл на 10 недель

16:03
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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери пропустит около 10 недель, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Рибери получил повреждение правой лодыжки в матче с 14-го тура серии А против «Лечче» (0:1) в конце ноября и с тех пор находился в лазарете. Теперь француз отправится в Германию, где ему предстоит перенести операцию.

В текущем сезоне 36-летний Рибери провел 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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