Реми провалил второе медобследование перед переходом в «Беневенто»

Форвард Лоик Реми провалил второе медицинское обследование перед переходом в «Беневенто», сообщает Ottopagine.it.

По сведениям источника, проблема, обнаруженная во время медицинских тестов, не позволит 33-летнему французу играть в серии А. Спортивный директор клуба Паскуале Фоджа завтра встретится с игроком, чтобы прояснить ситуацию.

Ранее у Реми были выявлены нарушения сердечной деятельности в предыдущих медицинских тестах в «Марселе» и «Ницце».

Последний сезон Реми провел в «Лилле», за который провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов.