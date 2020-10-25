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«Ребята очень хорошо поработали, чтобы заработать важную победу». Индзаги — о победе над «Болоньей»

03:51
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (2:1).

— Это был открытый матч, у обеих команд были шансы, и «Болонья» показывает хорошие результаты, — приводит слова Индзаги Football Italia. — У меня были проблемы с составом, Адам Марушич и Лукас Лейва отыграли 35 минут, и я им за это благодарен.

Ребята очень хорошо поработали, чтобы заработать важную победу. Мы знаем, что в этом сезоне будет намного сложнее, так как у нас есть Лига чемпионов для плотного списка матчей.

Иммобиле позволил голам и своей игрой говорить за него. Я считаю, что он ценная фигура для всего итальянского футбола. Он имеет решающее значение для «Лацио».

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