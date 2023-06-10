«Рома» хочет арендовать Скамакку у «Вест Хэма»

«Рома» запросила у «Вест Хэма» информацию о возможной аренде нападающего Джанлуки Скамакки, сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.

Также интерес к 24-летнему итальянцуе есть со стороны «Милана». Миланский клуб вел несколько недель назад предварительные переговоры.

В сезоне-2022/23 Скамакка сыграл в 27 матчах во всех турнирах и забил 8 голов.